Il Milan ospita il Liverpool a San Siro in un match valido per la sesta e ultima giornata del Girone B di Champions League. I rossoneri sono obbligati a vincere per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale : per centrare l'obiettivo servirà anche un pareggio tra Porto e Atletico Madrid o, in caso di successo degli spagnoli, mantenere l'attuale differenza reti nei loro confronti. Il match sarà arbitrato dall'olandese Danny Makkelie. Il Milan si presenta all'appuntamento dopo l'agevole successo per 2-0 in campionato al Meazza contro la Salernitana . Decisamente più sofferta la vittoria del Liverpool nell'ultimo turno di Premier League: 1-0 in casa del Wolverhampton grazie a un gol di Origi al 94'.

Milan-Liverpool: le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Kalulu, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

LIVERPOOL (4-3-3) - Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Tsimikas; Henderson, Thiago, Keita; Minamino, Origi, Mané. All.: Klopp.

ARBITRO: Danny Makkelie (Olanda).

Theo Hernandez in azione durante Liverpool-Milan - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

La partita in diretta tv e in live streaming

Milan-Liverpool sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (numero 252). La sfida sarà visibile in tv anche in chiaro in diretta su Canale 5. Sarà possibile inoltre seguire l'incontro live in streaming sulle app di Now e Infinity + per smatphone, pc e tablet.

Le statistiche di Milan-Liverpool (dati Opta)

Milan e Liverpool si affrontano per la quarta volta nelle coppe europee, ancora una volta in Champions League. I 3 precedenti si riferiscono al match d'andata vinto 3-2 dai Reds ad Anfield e le due finali del 2005 e 2007, la prima vinta dagli inglesi ai rigori a Istanbul e la seconda dal Diavolo ad Atene.

Nei 3 precedenti le due squadre hanno segnato complessivamente 14 gol, 7 a testa.

Il Milan non vince contro una squadra inglese nelle coppe europee dal febbraio 2012 quando si impose 4-0 sull'Arsenal a San Siro nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo quella partita il bilancio nei confronti diretti contro squadre inglesi è di un parteggio e 6 sconfitte.

Il Milan ha vinto solo una delle sue ultime 9 partite giocate in casa nella fase a gironi di Champions League: il successo più recente è il 2-0 sul Celtic nel settembre 2013.

Olivier Giroud, che sarà assente per infortunio, ha segnato 8 gol in carriera al Liverpool in tutte le competizioni. Dal 2012-13, quando firmò per l'Arsenal, ha segnato più reti solo ad Aston Villa (10) e Newcastle (9).

