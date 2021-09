Dopo le numerose polemiche suscitate dall'esorbitante listino prezzi della Champions per le partite del Milan negli scorsi giorni, con la lettera di Ivan Gazidi s a tranquillizzare i tifosi, il club rossonero ha quindi comunicato tramite i suoi canali ufficiali il nuovo listino dei prezzi per le tre gare a San Siro in Champions League, ovvero contro Atletico Madrid (28/9), Porto (3/11) e Liverpool (7/12). Significativo, in particolar modo, il dato sulle curve che passano da un prezzo iniziale di 119€ a quello modificato di 54€.