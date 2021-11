Primo punto in Champions League per il Milan che a San Siro pareggia 1-1 col Porto al termine di una partita sofferta e dai due volti. Meglio i portoghesi nel primo tempo: Luis Diaz sblocca il risultato al 6' e ci vuole un ottimo Tatarusanu per tenere a galla i rossoneri. Nella ripresa la squadra di Pioli reagisce e trova il pareggio al 61' grazie a un'autorete di Mbemba propiziata da Kalulu. Per continuare a sognare la qualificazione agli ottavi di finale, il Milan deve ora sperare che l'Atletico Madrid non vinca in casa del Liverpool