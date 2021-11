Le residue speranze del Milan di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League passano attraverso la sfida di San Siro contro il Porto, valida per la quarta giornata del Girone B. I rossoneri di Stefano Pioli , che sono ancora a quota zero in classifica, hanno un solo risultato a disposizione se vogliono tenere aperti i giochi: la vittoria. Nel match d'andata, andato in scena all'Estadio do Dragao lo scorso 19 ottobre, i portoghesi si imposero 1-0 grazie a un gol di Luis Diaz al 65' . Il Porto vinse anche l'ultimo confronto diretto contro i rossoneri in Champions (2-3 nella fase a gironi dell'edizione 1996-97). Arbitra l'incontro il francese Clement Turpin. Calcio d'inizio alle ore 18.45.