Nonostante tutto non si può smettere di essere romantici con il calcio . Certeserate di Champions League lo dimostrano, se mai ve ne fosse ancora bisogno. Il celestiale assist d’esterno destro con cuiha ispirato il gol di Rodrygo cambiando il volto di Real Madrid-Chelsea rientra a pieno diritto nella letteratura dei lampi di genio per cui vale ancora la pena credere e innamorarsi del Gioco. Abbiamo raccolto altre diciannove iconichenel database della Coppa dalle Grandi Orecchie per rifarci tutti assieme gli occhi. Ci sembrava un'ottima scusa...