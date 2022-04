Per il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann, l'incubo di martedì sera in Champions si è prolungato per diverse ore in più rispetto al previsto. Non solo la sua squadra ha subito una cocente eliminazione ai quarti di finale per mano del Villarreal - la squadra di Emery è avanzata grazie a un 2-1 complessivo -, ma ha dovuto anche sopportare le centinaia di minacce di morte che hanno inondato i suoi profili social subito dopo l'uscita di scena.

L'allenatore dei bavaresi lo ha rivelato nella conferenza stampa della vigilia di Arminia Bielefeld-Bayern Monaco:

So che riceverò sempre critiche da tutte le parti, è normale e posso affrontarlo. Ma con 450 minacce di morte su Instagram, non è così facile.

Purtroppo, gli attacchi non hanno coinvolto solo lui: "Se le persone vogliono uccidermi è una cosa, ma attaccano anche mia madre, a cui non importa nulla del calcio", ha aggiunto.

Il Bayern Monaco, sfumato il sogno dalle grandi orecchie, è ancora in corsa per il campionato, dove siede in cima alla classifica a 9 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund. "Non lo capisco. Non appena spegne la TV, la gente dimentica tutta la decenza. E pensano di essere quelli nel giusto, questa è la cosa pazzesca", ha commentato Nagelsmann a proposito delle minacce.

Interpellato sulla possibilità di sporgere denuncia, il tecnico ha risposto: "Non l'avrei mai fatto. Li ricevo dopo ogni singola partita, indipendentemente dal fatto che vinciamo o perdiamo. Ci sono più minacce di morte quando giochiamo con una difesa a tre rispetto a quando giochiamo con una a quattro, e ovviamente qualcuna in più ogni volta che perdiamo".

Fortunatamente, i "leoni da tastiera", sono rimasti tali: "Siamo ancora delle persone private. Non voglio provocare nessuno, e nessuno è ancora arrivato a casa mia", ha concluso. Nagelsmann non è il solo ad aver ricevuto questo tipo di minacce: anche la moglie il figlio del direttore sportivo Hasan Salihamidzic hanno pubblicato sui social gli screenshot di messaggi semplicemnte deplorevoli.

