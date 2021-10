Voto 10… Al Bayern "macchina da guerra"

0-0 casuale per 70 minuti, poi la partita si sblocca e i bavaresi rifilano quattro gol al malcapitato Benfica . Tre partite, nove punti, 12 gol fatti, zero subiti. La corazzata Bayern Monaco non tradisce mai. Stavolta l'MVP è Sané, ma il potenziale offensivo dei bavaresi di Nagelsmann resta impressionante. Migliore squadra finora, girone dominato, testa agli ottavi di finale.

Voto 9… A Momo Salah, in forma straordinaria

nove gare consecutive dei Reds considerando tutte le competizioni. Salah, con una doppietta, ha trascinato Primo giocatore della storia del Liverpool a segnare inconsiderando tutte le competizioni. Salah, con una doppietta, ha trascinato la squadra di Klopp al Wanda Metropolitano e ha messo in discesa il discorso qualificazione per il club inglese, primo a punteggio pieno nel girone con Atletico Madrid, Porto e Milan. L’egiziano, in vero stato di grazia, ha segnato 12 gol in 11 presenze stagionali e sembra davvero essere il giocatore più in forma del momento. Con un fuoriclasse così in campo, si parte sempre da 1-0. Occhio al Liverpool.

Voto 8… Al Salisburgo, annunciata sorpresa di questa Champions

Squadra con l'età media più giovane, che diverte, segna e...vince. Il 3-1 al Wolfsburg lancia gli austriaci in testa al gruppo G, quello di fatto senza veri top club di questa Champions. Contro i tedeschi sono andati a bersaglio Karim-David Adeyemi, classe 2002, e Noah Arinzechokwu Okafor, classe 2000. Mina vagante, perché incosciente, ambiziosa e spensierata. Ricorda un pochino l'Ajax di tre anni fa.

Noah Okafor esulta insieme a Karim Adeyemi il successo contro il Wolfsburg Credit Foto Getty Images

Voto 7… All’Inter di Dzeko, che non sbaglia contro il modesto Sheriff

Il vantaggio con un grande gol al volo, poi l’assist a Vidal nel momento cruciale, appena dopo il pareggio della squadra moldava. C’è tanto Dzeko nel 3-1 dell’Inter allo Sheriff Tiraspol , modesta squadra che in modo semi-miracoloso aveva raccolto sei punti nelle prime due gare del gruppo D. I nerazzurri hanno fatto il loro dovere, togliendosi di dosso la paura e riscattando lo 0-0 contro lo Shakhtar. Ora serve un altro successo in Moldavia per rimettere definitivamente le cose a posto e ricalibrare i reali valori di forza del girone.

Voto 6… Alla Juventus, corsara in Russia

Più che le matrioske contavano i tre punti. E la squadra di Allegri ha fatto il suo dovere , non senza qualche difficoltà di troppo. Sarebbe un 6,5 il voto, ma ci atteniamo alle "regole" del Pagellone e diamo "6". Anche perché la prestazione dei bianconeri (e lo ha confermato lo stesso tecnico livornese) in casa dello Zenit San Pietroburgo non è stata delle migliori. Il risultato conta e porta la Juventus a nove punti , ma ci sono ampi margini per migliorare.

Voto 5… Al secondo tempo dell'Atalanta, beffata a Old Trafford

Primo tempo da 8 pieno, secondo da 5 secco. L'Atalanta punisce due volte lo United nel primo tempo, viene salvata dalle tante parate di Musso e poi crolla nel finale , freddata dal super colpo di testa del solito Cristiano Ronaldo . Resta una gran prima frazione, ma per la classifica del girone e l'eventuale passaggio del turno è un ko comunque pesante. La gestione poteva essere migliore e la Dea, pur facendo del suo meglio, ha concesso troppo agli inglesi. Vedremo a Bergamo cosa succederà.

L'incornata di Cristiano Ronaldo che ha condannato l'Atalanta alla sconfitta sul campo dello United Credit Foto Getty Images

Voto 4… Al Milan portoghese, peggior partita stagionale

Al di là del gol subito da Luis Fernando Diaz e del contatto subito da Bennacer in quell’occasione , il Milan visto contro il Porto ha meritato la sconfitta. 20 tiri subiti e solo quattro effettuati, una serie continua di errori, il solo Kjaer a salvare il salvabile. La peggior versione stagionale dei rossoneri allenati di Pioli e falcidiati dalle tante assenze. Nemmeno il ritorno di Ibrahimovic ha dato una scossa. Lo “0” alla voce punti conquistati, peggior partenza del Diavolo nella sua storia in Champions League, mettono il Milan con le spalle al muro: servono tre vittorie nelle ultime tre per sperare di passare il girone. Non un’impresa da poco.

Voto 3… Al Borussia Dortmund di Haaland, rullato dall’Ajax

Ajax del capocannoniere Haller marchiato “alta qualità”, Borussia Dortmund preso a ceffoni ad Amsterdam . Irriconoscibili i gialloneri di Haaland, trafitti quattro volte e surclassati dal dominio dei Lancieri. Gli olandesi ora guidano il gruppo C a punteggio pieno, mentre i tedeschi se la dovranno vedere con lo Sporting Lisbona. Da una squadra che conosce bene questa competizione come il Dortmund non ci si aspettano certe debacle.

Voto 2… Al Besiktas, che ha già un piede fuori

1-4 in casa contro lo Sporting Lisbona, subendo per giunta ben tre gol da palla inattiva. Il Besiktas di Pjanic si appresta già a salutare la Champions League, dopo aver subito otto gol nelle prime tre giornate e non aver dato la minima sensazione di poter competere con le rivali del suo raggruppamento. La squadra turca, quarta in campionato, non sta sicuramente brillando in questo avvio di stagione.

La disperazione di Alex Texeira, Besiktas, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 1… All'inadeguato Malmoe

Altro quattri gol subiti a Londra, da un Chelsea convinto e convincente , ma anche sfortunato per gli infortuni occorsi a Lukaku e Werner. Gli svedesi hanno finora collezionato solo figuracce fin qui. 11 gol subiti, zero fatti, zero punti. Peggior squadra di questa prima fase, senza nemmeno possibilità di infastidire qualche avversaria. Inadeguata alla competizione.

Voto 0… Allo Shakhtar di De Zerbi, delusione di questa Champions

Molto male, soprattutto per chi si lancia in dichiarazioni ambiziose alla vigilia e per chi predica da sempre un calcio offensivo, ragionato e propositivo. Lo Shakhtar Donetsk, in seguito alla cinquina subita in casa dal Real Madrid , si trova all’ultimo posto del gruppo D, con sette gol incassati e (udite, udite) nessuno segnato. Ci si aspettava ben altro dalla squadra di De Zerbi, che presenta le solite buone individualità brasiliane e che può essere decisamente più competitiva. Arriverà quantomeno una prestazione all’altezza?

