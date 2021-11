La 4a giornata di Champions League ha visto ben figurare Inter e Juventus, autrici di due squillanti vittorie, mentre Atalanta e Milan si sono dovute accontentare di un pareggio: è giunto il momento di dare le nostre valutazioni a tutto ciò che è accaduto in questa due giorni ricca di gol ed emozioni.

Voto 10…al Liverpool, corazzata di Klopp, imbattuta da 25 partite

2-0 in scioltezza all’Atletico Madrid, 12 punti conquistati, ottavi già in tasca e da prima classificata del girone. Il Liverpool è ora imbattuto da 25 partite in tutte le competizioni (18 vittorie e sette pareggi), la sua serie più lunga dal 1982. I Reds giocano un calcio paradisiaco, hanno il solito esagerato potenziale offensivo e non hanno dato scampo agli spagnoli, messi sotto sin dai primi minuti. Una quadra forte, da considerare obbligatoriamente tra le favorite per la conquista di questa Champions.

Voto 9... a Benzema e Lewandowski, fuoriclasse che meriterebbero il pallone d’oro

Doppietta del francese allo Shakhtar, tripletta del polacco al Benfica. Sempre loro, sempre decisivi, da anni protagonisti, leader, bomber. Non a caso Robert “Lewangoalski” e Karim “The Dream” Benzema sono rispettivamente terzo e quarto nella classifica all time dei marcatori della Champions League, dietro ai soli mostri sacri Ronaldo e Messi. Due campioni che meriterebbero un riconoscimento individuale importante come il pallone d’oro, visto che come capacità di incidere, decidere, indirizzare le partite non hanno attualmente rivali.

Voto 8...alla Juventus, che reagisce, fa quattro su quattro e si qualifica agli ottavi

4-2 allo Zenit san Pietroburgo, avversaria non certo irresistibile. Ma teoricamente per la Juventus non dovevano essere irresistibili nemmeno Sassuolo e Verona, eppure erano arrivati due ko brucianti e preoccupanti. Invece la squadra di Allegri si è ricompattata, ha vinto e dominato, ha attaccato con coraggio e si è qualificata agli ottavi di finale con due turni d’anticipo, diventando la prima italiana certa di poter partecipare alla fase ad eliminazione diretta. Una piccola soddisfazione in una stagione fin qui molto più travagliata del previsto.

Voto 7...a una buona Inter, che ora ha il destino nelle sue mani

Zero gol nel primo tempo, pur creando tante occasioni. Poi tre gol nella ripresa, a legittimare una supremazia evidente contro il modestissimo Sheriff, squadra moldava che ha conquistato sei punti in modo abbastanza casuale nelle prime due giornate. L’Inter fa il suo dovere, sale al secondo posto del gruppo D ed è certa di avere il destino nelle proprie mani. Con una vittoria nel prossimo turno contro lo Shakhtar, dando per scontata la rivincita del Real con i moldavi, la qualificazione agli ottavi sarebbe certa. Ma questa Inter, forte e con la panchina lunga, può fare strada, deve esserne solo consapevole.

Voto 6...al Barcellona, che zitto zitto si è rimesso in corsa

Un altro 0-1. Pesante, voluto, cercato, con sette canterani tra i 17 e i 21 anni in campo dall’inizio. Il Barcellona zitto zitto regola la Dinamo Kiev e rimette in piedi la situazione in un girone che sembrava inzialmente stregato. Nemmeno la brutta notizia riguardante Aguero (che ne avrà per tre mesi circa) ha avuto effetti sullo stato d’animo blaugrana. Ansu Fati ha deciso il match e, scusate il gioco di parole, ora è deciso a prendersi la leadership in questo baby “Barca”, da cui nessuno si aspetta niente. Occhio a non sottovalutarli troppo.

Voto 5...al Milan, che ha un piede fuori

Con tutte le attenuanti del caso, possiamo parlare di un pizzico di delusione. Stavolta anche per la prestazione, oltre che per l’1-1 finale. Brutto primo tempo del Milan, che è stato colpito dal talentuoso Luis Diaz, ha rischiato di crollare in almeno altre tre occasioni e alla fine si è salvato con una buona ripresa, in cui ha trovato un pareggio vitale. I rossoneri sono ancora vivi, ma dovranno conquistare sei punti nelle prossime due e sperare che Atletico e Porto incastrino risultati favorevoli. Onestamente molto complicato. Lo sa Pioli, lo sanno i giocatori, lo sa l’ambiente rossonero. Non è detta l’ultima parola, ma ad oggi il Milan è più fuori che dentro da questa Champions.

Voto 4...alle rimonte subite dall’Atalanta (ma non all’Atalanta)

La Dea di Gasperini ha giocato un’ottima partita con lo United, confermando i progressi dell’ultimo periodo e rivelandosi tosta per qualsiasi avversaria in Europa. Il problema, invece, inizia a riguardare la gestione del vantaggio, visto che già contro Villarreal e a Manchester nel terzo turno, la squadra bergamasca aveva subito due rimonte. Ci ha pensato ancora Cristiano Ronaldo (voto 8) a punire l’Atalanta, che si vede costretta a vincere per sperare di superare il girone. Situazione migliore rispetto al Milan, peggiore rispetto all’Inter.

Voto 3...al Borussia Dortmund, che senza Haaland fa fatica

Una sconfitta che pesa. Per l’espulsione immediata (e discutibile) di Hummels, per il vantaggio sprecato, perché segue il ko di Amsterdam e il contemporaneo aggancio a sei punti dello Sporting Lisbona. Il Borussia Dortmund ha ovviamente risentito dell’assenza di Haaland, che riesce da solo a cambiare totalmente la percezione dei gialloneri. La trasferta in Portogallo del prossimo turno sarà un dentro o fuori: Rose spera di recuperare il suo attaccante norvegese, per non dire addio da subito alla competizione.

Voto 2...al Siviglia, in enorme difficoltà

Ultimo posto, con soli tre punti conquistati, dopo quattro giornate, in un girone con Wolfsburg, Lille e Salisburgo. Chi lo avrebbe mai detto? Il Siviglia, che in Europa League si esalta e in Champions trova sempre poche soddisfazioni, ha perso in casa anche con i francesi e si è messo nei guai in ottica qualificazione. Lopetegui non pare ancora aver trovato la quadratura, pur avendo diversi elementi di spessore in rosa. Wolfsburg in casa e Salisburgo fuori: servono sei punti, il doppio di quelli raccolti fin qui.

Voto 1...allo Shakhtar di De Zerbi, che adesso rischia l’ultimo posto

Per esperienza, qualità di alcuni giocatori e ambizione del proprio tecnico, diciamo che lo Shakhtar si era affacciato a questa Champions con ben altre premesse. Invece tre sconfitte e un pareggio (per 0-0 con l’Inter), con un solo gol segnato (proprio al Real in questa giornata) e nove subiti. La qualificazione è un miraggio, ma pare un miraggio anche un posto come ripescata in Europa League. Chiudere in ultima posizione un girone che contempla lo Sheriff appare totalemente ingiustificabile.

Voto 0...al disastroso Besiktas già ultimo nel girone

Qui bastano i numeri generali, se non vogliamo soffermarci solo sul 4-0 subito in Portogallo dallo Sporting. Quattro sconfitte su quattro, due gol segnati e 12 subiti. Soltanto il Malmoe ha fatto peggio finora. Disastroso il cammino in questa Champions della squadra di Sergen Yalçın, già eliminata e già matematicamente ultima nel girone. Ci si aspettava di più dai campioni di Turchia.

