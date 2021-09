Pesante sconfitta interna per il Porto nella 2ª giornata del gruppo B della Champions League. I portoghesi hanno ceduto in casa contro il Liverpool per 5-1 sotto i colpi di Salah, Mané e Firmino. Un risultato che non è stato ben digerito dall'allenatore Sergio Conceiçao che nel post-partita ha criticato i suoi ragazzi: "Una partita a dir poco vergognosa, da parte dei miei. La squadra Juniores oggi avrebbe fatto meglio. Forse non sono riuscito a far passare il messaggio che volevo alla squadra visto come siamo scesi in campo. È vergognoso. Se offriamo questo spettacolo dobbiamo chiederci se i calciatori sono pronti a sopportare questo allenatore.

