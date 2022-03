Gigi Buffon difende Gigio Donnarumma dopo il Corriere dello Sport: L'attuale portiere del Parma nonché leggenda dello sport italiano tout courtdopo il presunto errore contro il Real Madrid . Questo il suo commento, rilasciato al

"Gigione non ha bisogno di avvocati di parte. Sono sicuro che non avrà alcuna ripercussione negativa, alcun problema, e poi ha già dimostrato di possedere la forza necessaria per riuscire a superare momenti altrettanto delicati. Gigio è uno dei migliori al mondo. Tra i primi tre, insieme a Courtois e Neuer. Gli attacchi? Inevitabili. Gigio si è esposto, facendo una scelta chiaramente impopolare, che comunque va rispettata. Ha voluto alimentare la sua ambizione, cosa che non è piaciuta a tantissimi, gli stessi che non aspettavano altro per dargliela secca nei denti. Il guaio, lasciamelo dire, non sono i francesi che godono, ma i tanti italiani che lo aspettavano al varco".

