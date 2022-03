Calcio

PSG, i numeri dell'era Al-Khelaifi: 11 anni di spese folli e fallimenti in Champions League

CHAMPIONS LEAGUE - L'eliminazione agli ottavi per mano del Real Madrid è stata un duro colpo per il presidente Nasser Al-Khelaifi che, ancora una volta, vede sfumare il sogno di portare il club sul tetto d'Europa. Facendo i conti in tasca al proprietario del PSG, insediatosi nel 2011, scopriamo che - a fronte di investimenti smisurati - i risultati non sono quelli sperati.

00:02:17, un' ora fa