Nasser Al-Khelaifi. La procura elvetica, nell’ambito di un processo d’appello sui diritti TV, ha chiesto per il presidente di beIN Media e del Paris Saint Germain 2 anni e 4 mesi (28 mesi) di reclusione e 35 mesi per l’ex numero 2 della Fifa, Jérôme Valcke. A poche ore dal delicato ottavo di finale di ritorno Real Madrid-PSG , la vigilia della squadra transalpina viene squarciata dalla notizia che filtra dalla Svizzera e che coinvolge il numero uno del club. La procura elvetica, nell’ambito di un processo d’appello sui diritti TV, ha chiesto per il presidente di beIN Media e del Paris Saint Germain 2 anni e 4 mesi (28 mesi) di reclusione e 35 mesi per l’ex numero 2 della Fifa, Jérôme Valcke.

A differenza di quanto accaduto in primo grado nell'autunno del 2020, come sottolinea Calcioefinanza.it, il procuratore federale Cristina Castellote non ha chiesto la sospensione parziale: Al Khelaifi e Valcke erano stati assolti, con l’ex segretario della FIFA che aveva dovuto pagare una multa per un'altra vicenda.

Valcke, segretario generale della Fifa dal 2007 al 2015, è stato scagionato nel 2020 dall’accusa di gestione criminale aggravata e di aver accettato tangenti nell’ambito della cessione di diritti televisivi ad Al Khelaifi e ad altri due imputati. I pubblici ministeri elvetici hanno impugnato la sentenza: l’accusa mossa dai giudici è di aver i diritti televisivi per diversi campionati di calcio agli altri due imputati, agendo all'insaputa della FIFA e ottenendo in cambio benefici personali, che comprendono anche l’utilizzo di una villa di lusso in Sardegna. Le accuse di corruzione contro Al-Khelaifi erano già state ritirate prima del processo del 2020, dopo che la Fifa aveva raggiunto un accordo con il numero uno del PSG. Nell’udienza andata in scena oggi, l’avvocato di Valcke ha sostenuto che il dossier dell’accusa non può essere utilizzato a causa della segretezza dell'istruzione e della parzialità dei procuratori che la conducevano. Giovedì è in programma un’ulteriore udienza.

