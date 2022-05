Sarà il Real Madrid a sfidare il Liverpool nella finale di Champions League, in programma il 28 maggio a Parigi. La partita di ritorno al Santiago Bernabeu, dopo il 4-3 per il Manchester City in Inghilterra, ha regalato 120 minuti bellissimi, terminati con la vittoria per 3-1 dei Blancos in rimonta ( QUI LE PAGELLE ). Beffa tremenda per Guardiola, che dopo il gol di Mahrez al 73', ha incassato la doppietta di Rodrygo al 90' e al 91'. Ai supplementari ha deciso il rigore di Benzema, concesso da Orsato per fallo di Ruben Dias sullo stesso francese. Qui di seguito le parole dell'allenatore del Real Madrid,