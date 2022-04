in questi giorni l’attaccante del Real Madrid sta osservando il Ramadan, essendo Benzema una persona di fede musulmana. E’ una curiosità, ma anche questa svela alcuni dettagli della vita di Karim Benzema. La sua seconda tripletta consecutiva in Champions League ha fatto il giro del mondo – e dopo aver eliminato il PSG, sulla carta stessa sorte pare toccare anche ai campioni uscenti del Chelsea. Non tutti forse sanno però che, essendo Benzema una persona di fede musulmana.

Un regime di digiuno che gli impedisce per motivi religiosi di mangiare e bere durante la giornata, ma solo durante la notte. Regime che non conosce eccezioni, neanche i quarti di finale di Champions League. Eppure tutto questo non ha influito sulle prestazioni del numero 9 del Real Madrid, che anzi, in una recente intervista a Esquire, ha dichiarato come il Ramadan non abbia alcun impatto sul suo gioco: "Nessun impatto, il Ramadan fa parte della mia vita e la mia religione rende il Ramadan un obbligo. Per me è molto importante e mi sento bene quando digiuno".

Ad

Champions League Ancelotti: "Benzema è come il vino, migliora di giorno in giorno" 3 ORE FA

Sono grato di essere in buona salute". Una dimensione insomma anche spirituale di un campione a tutto tondo, che, come dichiarato da Ancelotti, in queste ultime stagioni, sembra paradossalmente diventato a 34 anni ancora più forte. Intervista che Benzema ha concluso rispondendo così alla domanda su che cosa fosse grato di avere nella sua vita: "". Una dimensione insomma anche spirituale di un campione a tutto tondo, che, come dichiarato da Ancelotti, in queste ultime stagioni, sembra paradossalmente diventato a 34 anni ancora più forte. “Come il buon vino”, ha dichiarato l’ex tecnico del Milan

Ancelotti: "Benzema è come il vino, migliora di giorno in giorno"

Champions League Chelsea-Real Madrid 1-3, pagelle: Benzema da sogno, Lukaku che errore 14 ORE FA