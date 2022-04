Champions League fa rima con Carlo Ancelotti: passano gli anni ma l’allenatore di Reggiolo non smette di stupire e di collezionare record. L’ultimo arriva grazie al sofferto passaggio di turno contro il Re Carlo” la semifinale nella coppa più importante. E' il primo allenatore a raggiungerla in quattro diversi decenni. La prima infatti è datata 1999, quando era sull panchina della Juventus, poi persa nel doppio confronto con il Manchester United. Poi sono arrivate le quattro semifinali disputate quando era alla guida del Milan – tra il 2003 e il 2007. Nel 2014 ecco la prima delle due semifinali alla guida del Real Madrid, vinta contro il Bayern Monaco. Ora, sotto a chi tocca. : passano gli anni ma l’allenatore di Reggiolo non smette di stupire e di collezionare record. L’ultimo arriva grazie al sofferto passaggio di turno contro il Chelsea, arrivato al termine dei tempi supplementari che regala a “” la semifinale nella coppa più importante. E' il primo allenatore a raggiungerla in quattro diversi decenni. La prima infatti è datata 1999, quando era sull panchina della Juventus, poi persa nel doppio confronto con il Manchester United. Poi sono arrivate le quattro semifinali disputate quando era alla guida del Milan – tra il 2003 e il 2007. Nel 2014 ecco la prima delle due semifinali alla guida del Real Madrid, vinta contro il Bayern Monaco. Ora, sotto a chi tocca.

Ad

C'è stato grande sacrificio grande da parte di tutti, abbiamo perso i centrali e avevamo grandi difficoltà sulle palle alte. La forza di questa squadra è che non molla mai. I cambi sono stati importanti, a posteriori devo dire che con il gol del 3-1 loro hanno preso un bel colpo a livello psicologico. Modric è stato strepitoso con quell'assist. Da li abbiamo costruito il secondo gol e poi abbiamo gestito (Carlo Ancelotti post partita)

Champions League Grazie Modric, l'assist geniale che ci ricorda perché amiamo il calcio 3 ORE FA

8 semifinali, come Guardiola e Mourinho

Primati dicevamo, che per un allenatore che a Madrid ha già allenato e vinto la Champions League n.10 della storia dei Blancos, non finiscono qui: un altro successo significherebbe la quarta coppa vinta in carriera da allenatore, da aggiungere a quella vinta da calciatore con la maglia del Milan. Intanto il numero delle semifinali raggiunte da Carlo Ancelotti sale a 8: una quota toccata solamente da altri due allenatori top a livello mondiale, quali Josep Guardiola e José Mourinho. E attenzione all'Atletico Madrid contro il City, che potrebbe far salire a quota 3 (su 4) le spagnole in tabellone.

Tutti dicevano che il calcio inglese era nettamente superiore a quello spagnolo. Intanto noi abbiamo già due grandi squadre in semifinale, in attesa dell'Atletico. Sono contento per il Villarreal, che ha un grande allenatore (Carlo Ancelotti post partita)

Gestione, colpi dei singoli e un pizzico di fortuna

animale da Champions" anche se in molti ormai lo davano per superato, per idee e concezioni di gioco: eppure lui con il suo Real Madrid - un mix di vecchi leoni e giovani rampanti - sta riuscendo nell'ennesima impresa della sua carriera. Con la Liga a un passo dall'essere conquistata e una semifinale di Champions League a disposizione, guai a considedrarlo "bollito". Una semifinale raggiunta grazie ai colpi dei singoli, è vero ( la perla di Modric, i colpi di Benzema), più che sull'organizzazione di gioco, quella appannaggio più della squadra di Tuchel, brava ma sfortunata negli episodi chiave; ma anche grazie alla gestione delle forze sui 180 minuti, poi diventati 210, visto che i cambi di Ancelotti hanno premiato, eccome. Carlo si conferma "" anche se in molti ormai lo davano per superato, per idee e concezioni di gioco: eppure lui con il suo Real Madrid - un mix di vecchi leoni e giovani rampanti - sta riuscendo nell'ennesima impresa della sua carriera. Con la Liga a un passo dall'essere conquistata e una semifinale di Champions League a disposizione, guai a considedrarlo "".

Ceferin: "Fair Play Finanziario, ecco le nuove regole"

Champions League Real Madrid-Chelsea 2-3, pagelle: Modric professore, James convince 11 ORE FA