. Blues che escono dai blocchi subito all’attacco e l’approccio offensivo viene premiato. Al quarto d’ora un recupero in mediana innesca Loftus-Cheek sulla trequarti, palla su Werner che devia verso Mount bravo a trovare l’angolo da buona posizione. Il Real ha bisogno di alcuni minuti per riassettarsi e non riesce a rendersi pericoloso nel primo tempo. Nella ripresa succede di tutto con le reti firmate da Rudiger e Werner (in mezzo un gol annullato a Marcos Alonso) che fanno sognare il Chelsea. Una genialata di Modric illumina la via a Rodrygo per ristabilire la parità e portare la sfida ai supplementari. Karim Benzema, protagonista già all'andata, decide la contesa con un colpo si testa al 96'. Il Madrid vola in semifinale. Ecco le dichiarazioni dei principali protagonisti, il tecnico italiano specialista nelle notti magiche di Champions League e il "piferraio magico" Luka Modric. Entrambe rilasciate ai microfoni di Sport Mediaset. Match dalle mille emozioni tra Real Madrid e Chelsea che escono dai blocchi subito all’attacco e l’approccio offensivo viene premiato. Al quarto d’ora un recupero in mediana innesca Loftus-Cheek sulla trequarti, palla su Werner che devia verso Mount bravo a trovare l’angolo da buona posizione. Il Real ha bisogno di alcuni minuti per riassettarsi e non riesce a rendersi pericoloso nel primo tempo. Nella ripresa succede di tutto con le reti firmate da Rudiger e Werner (in mezzo un gol annullato a Marcos Alonso) che fanno sognare il Chelsea. Una genialata di Modric illumina la via a Rodrygo per ristabilire la parità e portare la sfida ai supplementari. Karim Benzema, protagonista già all'andata, decide la contesa con un colpo si testa al 96'. Il Madrid vola in semifinale., il tecnico italiano specialista nelle notti magiche di Champions League e il "piferraio magico" Luka Modric. Entrambe rilasciate ai microfoni di

Ancelotti

Ad

"Sapevamo che sarebbe stata difficile, non così tanto. Siamo andati sotto 2-0 immeritatamente, io penso che la prima parte l'abbiamo fatto bene, non rischiando molto. Ci siamo trovati di punto in bianco 2-0 con la qualificazione in ballo e lì è stato un sacrificio grande da parte di tutti. Però lo spirito del Real è questo: non molliamo mai e per questo riceviamo un premio grande che è la semifinale".

Champions League Benzema ai supplementari! Chelsea beffato, Real in semifinale 4 ORE FA

Sull'ambiente

"Quando la partita si è messa in pari l'ambiente ci ha aiutato. Il 3-1 gli ha dato un colpo psicologico, poi abbiamo costruito la vittoria".

La frecciata

"È vero che il Real Madrid è abituato alle semifinali di Champions, siamo molto orgogliosi di questo traguardo. Quando tutti dicevano che il calcio inglese è superiore al calcio spagnolo, morale della favola abbiamo due squadre in semifinale di Champions".

Rivincita?

"No, io sono contento per il Villarreal e per Emery. Il Villarreal e il Real tengono alto il nome del calcio spagnolo in Europa, domani c'è un'altra pretendente alla semifinale come l'Atlético Madrid".

Modric e quell'assist

"Ho visto Rodrygo che si smarcava, l'importante era segnare. Non era facile ma ha fatto un bel gol che ha cambiato la nostra partita. Ci ha portato ai supplementari, poi il gol di Karim (Benzema, ndr) ci ha fatto passare. Il Chelsea è molto forte, ma in semifinale ci siamo noi e questo è l'importante".

Ancelotti: "Real dipendente da Benzema? Vero, e ne sono felice"

Champions League Benzema ai supplementari! Chelsea beffato, Real in semifinale 4 ORE FA