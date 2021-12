Real Madrid e Inter scendono in campo al Santiago Bernabeu per un match valido per la sesta e ultima giornata del Girone D di Champions: si gioca martedì 7 dicembre con calcio d'inizio alle ore 21. Il match sarà arbitrato dal tedesco Felix Brych. Sia i Blancos di Carlo Ancelotti che i nerazzurri di Simone Inzaghi sono già certi della qualificazione agli ottavi di finale . Agli spagnoli, che guidano la classifica con 2 punti di vantaggio sull'Inter, basta il pareggio per passare come prima mentre Handanovic e compagni sono obbligati a vincere per conquistare la vetta del girone. Entrambe sono reduci da successi convincenti nei rispettivi campionati: il Real si è imposto 2-0 sul campo della Real Sociedad, l'Inter ha strapazzato la Roma imponendosi 3-0 all'Olimpico.

Real Madrid-Inter: le probabili formazioni

Ad

REAL MADRID (4-3-3) - Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Jovic, Vinicius Jr. All.: Ancelotti.

Serie A Roma-Inter 0-3, 5 verità: Inzaghi migliora il lavoro di Conte 11 ORE FA

INTER (3-5-2) - Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: S. Inzaghi.

ARBITRO: Felix Brych (Germania).

Stefan De Vrij e Vinicius Jr. durante Inter-Real Madrid - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

La partita in diretta tv e in live streaming

Real Madrid-Inter sarà trasmessa in diretta tv da Sky (Sky Sport Action canale 206 e Sky Sport canale 253) e attraverso il servizio streaming NOW per pc, smartphone e tablet. Il match sarà visibile in diretta anche attraverso l'app di Infinity +, disponibile per smart tv, pc, smartphone e tablet.

Le statistiche di Real Madrid-Inter (dati Opta)

Real Madrid e Inter si affrontano per la 19esima volta nelle coppe europee: il bilancio è di 9 vittorie degli spagnoli, 7 dei nerazzurri e 2 pareggi.

L'Inter scende in campo per la nona volta in casa del Real: negli 8 precedenti ha raccolto 7 sconfitte e una sola vittoria, lo 0-2 dell'1 marzo 1967 in un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Coppa dei Campioni.

Nel match d'andata, disputato il 15 settembre scorso a San Siro, i Blancos si imposero 1-0 grazie a una rete firmata da Rodrygo all'89'. L'ultimo confronto diretto al Bernabeu è andato in scena il 3 novembre 2020, sempre nella fase a gironi di Champions League: il Real Madrid vinse 3-2.

L'Inter ha vinto solo uno degli ultimi 11 incontri disputati nelle coppe europee contro squadre spagnole (2-0 contro il Getafe in Europa League ad agosto 2020).

Il successo più recente dell'Inter in casa di un'avversaria spagnola in Europa è l'1-5 di Valencia dell'ottobre 2004. Dopo quella partita sono arrivati un pareggio e 6 sconfitte in terra iberica.

Luka Modric potrebbe collezionare contro l'Inter la sua presenza numero 100 in Champions League. Diventerebbe il decimo giocatore nella storia dei Blancos a raggiungere questo traguardo dopo Raul, Roberto Carlos, Beckham, Casillas, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Benzema, Kroos e Marcelo.

Inzaghi: "Rinnovo Perisic? La società sa come la penso"

Serie A Tifosi Inter omaggiano Mourinho: "Eterna gratitudine a José" IERI A 18:30