C'è inquietudine, ma per il momento i programmi non cambiano: la UEFA tiene sotto osservazione la minaccia della guerra tra Russia e Ucraina ma per il momento non ha intenzione di spostare il luogo della finale della Champions League 2021/22, che al momento rimane fissata per il prossimo 28 maggio allo stadio Krestovsky di San Pietroburgo.

"La UEFA segue costantemente e da vicino la situazione. Al momento, non ci sono piani per cambiare la sede", ha fatto sapere l’organo di governo del calcio europeo. La Russia ha ospitato l’ultima volta la finale di Champions League nel 2008, quando il Manchester United ha battuto il Chelsea ai rigori allo stadio Luzhniki di Mosca.

Dall'Inghilterra (Daily Mail) fanno sapere che nel caso in cui l’evolvere della situazione costringesse la UEFA a rivedere i propri piani, Wembley avrebbe le carte in regola per sostituire la sede attuale.

