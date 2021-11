Sheriff Tiraspol-Inter, match valido per la quarta giornata del Girone D di Champions League, si è concluso sul punteggio di 1-3 . Tutte nella ripresa le reti dell'incontro. Nerazzurri a segno con Brozovic, Skriniar e Sanchez, mentre per i moldavi accorcia Traoré allo scadere. Grazie a questa vittoria la formazione allenata da Simone Inzaghi sale a quota 7 punti e conquista il secondo posto solitario del girone scavalcando proprio i moldavi. Di seguito le pagelle del match con i promossi e i bocciati.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6 - Serata tranquilla per il capitano nerazzurro che deve sbrigare l'ordinaria amministrazione senza mai correre veri pericoli. Sul gol di Traoré non può nulla.

Milan SKRINIAR 6,5 - In difesa ha poco lavoro e quindi si prende la licenza di offendere. Firma il raddoppio con un gol frutto di caparbietà e senso della posizione. Mezzo voto in meno perché si perde Traoré in occasione del gol dello Sheriff.

Stefan DE VRIJ 7 - Primo regista della squadra, dirige il traffico dietro con sicurezza e precisione. Propizia il gol dello 0-2 con una super incornata su calcio d'angolo.

dall'85' Andrea RANOCCHIA s.v - Entra nei minuti finali e gioca troppo poco per essere giudicato.

Alessandro BASTONI 6,5 - Pulito negli interventi, vive tutto sommato una serata di relax durante la quale non è mai chiamato a fare gli straordinari.

Matteo DARMIAN 5,5 - Tanti, tantissimi chilometri percorsi anche se non sempre con la necessaria lucidità. Rimedia un cartellino giallo sciocco e costringe Inzaghi a toglierlo per evitare guai peggiori.

dal 46' Denzel DUMFRIES 6 - Si piazza sulla destra e dà il suo contributo in termini di dinamismo pur senza strafare. Utile anche in fase di ripiegamento.

Nicolò BARELLA 6,5 - Solita generosità in mezzo al campo. Forse non nella sua serata brillante, ma è geniale il suo coccodrillo volante in occasione della rete di Brozovic.

Marcelo BROZOVIC 7,5 - Tocca tantissimi palloni distribuendoli con la consueta precisione e - soprattutto - ha il merito di sbloccare il risultato con un gran gol, il suo primo stagionale. Conferma di essere un giocatore fondamentale.

Arturo VIDAL 7,5 - Mette subito una palla golosa sul sinistro di Lautaro. Brillante e voglioso, recupera una quantità industriale di palloni. Sta bene sia di testa che di gambe. Da una sua azione insistita ha origine il gol di Brozovic.

Federico DIMARCO 6 - Gioca stabilmente alto sulla sinistra cercando di sfondare e mettere palloni in mezzo. Lo fa con alterne fortune.

dal 64' Ivan PERISIC 6 - Entra in campo e due minuti dopo l'Inter raddoppia. La partita a quel punto diventa in discesa e non richiede grossi sforzi e grandi strappi. Svolge il compitino in maniera ordinata.

Edin DZEKO 6 - Si muove tantissimo e gioca con i compagni senza isolarsi. Spreca una ghitta palla gol con un colpo di testa da due metri che finisce sul fondo. Gli manca il gol, ma il suo apporto è prezioso.

dall'82' Joaquin CORREA s.v. - Entra nel finale, non giudicabile.

Lautaro MARTINEZ 6 - Si batte molto, ma ha le polveri bagnate al momento di concludere. Sfortunato nel primo tempo quando colpisce il palo pieno con un gran sinistro dal limite.

dall'82' Alexis SANCHEZ 7 - Entra e dopo una manciata di secondi firma il 3-0, al primo pallone toccato, con un gran destro sotto la traversa. Impatto niente male per il cileno.

All.: Simone INZAGHI 7 - Partita gestita con calma, senza l'assillo di un risultato che prima o poi si sarebbe inevitabilmente sbloccato. Tre punti pesanti che avvicinano i nerazzurri agli ottavi di finale. Ha raddrizzato un girone che era iniziato in salita.

Le pagelle dello Sheriff Tiraspol

(4-2-3-1) - Athanasiadis 6; Fernando Costanza 5,5, Arboleda 5, Dulanto 4, Cristiano 5; Thill 5, Addo 5,5 (62' Radeljic 5,5); Traoré 6, Kolovos 5 (73' Bruno Felipe 5,5), Castaneda 5,5; Yakhshshiboev 5 (81' Julien s.v.). All.: Vernydub 5.

