affronta lo Sheriff con l’obiettivo di batterlo e superarlo in classifica. Ecco le scelte dei due tecnici per questa sfida delicatissima. Dopo aver messo alle spalle una falsa partenza scandita da un solo punto nelle prime due uscite ed essersi rilanciata nel Gruppo D, l’Inter torna in campo in Champions League sapendo di poter avere disposizione una chance importante. La compagine nerazzurra infatti , nella quarta giornata della fase a gironi della massima competizione continentale per club,Ecco le scelte dei due tecnici per questa sfida delicatissima.

Sheriff-Inter: le formazioni ufficiali

SHERIFF (4-2-3-1): Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Yakhshiboev . All. Vernydub

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

ARBITRO: Felix Zwayer (Germania)

La partita in diretta tv e in live streaming

Sheriff-Inter sarà trasmessa da Sky ed i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Come di consueto, l’evento sarà disponibile anche in streaming e sarà quindi possibile seguirlo attraverso tablet e smartphone o ancora pc e notebook, tramite Sky Go. Sarà quindi sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android. Le alternative sono rappresentate da NOW, ovvero a piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di un abbonamento, e Mediaset Infinity+.

Inzaghi: "Contro lo Sheriff gara decisiva, non pensiamo al Derby”

