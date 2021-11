affronterà lo Sheriff con l’obiettivo di batterlo e superarlo in classifica. Proprio il 3-1 dell’andata rappresenta quindi sin qui l’unico successo dei nerazzurri nella competizione, visto che in precedenza erano arrivati il ko interno contro il Real (0-1) ed il pareggio esterno a reti bianche contro lo Shakhtar. Dopo aver messo alle spalle una falsa partenza scandita da un solo punto nelle prime due uscite ed essersi rilanciata nel Gruppo D, l’Inter torna in campo in Champions League sapendo di poter avere disposizione una chance importante. La compagine nerazzurra infatti , nella quarta giornata della fase a gironi della massima competizione continentale per club,Proprio il 3-1 dell’andata rappresenta quindi sin qui l’unico successo dei nerazzurri nella competizione, visto che in precedenza erano arrivati il ko interno contro il Real (0-1) ed il pareggio esterno a reti bianche contro lo Shakhtar.

Sheriff-Inter: le probabili formazioni

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza. All. Vernydub

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

ARBITRO: -

La partita in diretta tv e in live streaming

Sheriff-Inter sarà trasmessa da Sky ed i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Come di consueto, l’evento sarà disponibile anche in streaming e sarà quindi possibile seguirlo attraverso tablet e smartphone o ancora pc e notebook, tramite Sky Go. Sarà quindi sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android. Le alternative sono rappresentate da NOW, ovvero a piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di un abbonamento, e Mediaset Infinity+.

Le statistiche dell'Inter (dati Opta)

Nell'unico confronto tra Sheriff Tiraspol e Inter, i nerazzurri hanno vinto 3-1.

Qualificazioni comprese, la sconfitta dello Sheriff contro l'Inter è stata la prima nelle competizioni europee dall'agosto 2020.

Dopo la vittoria sullo Sheriff Tiraspol nell'ultima giornata, l'Inter cercherà due vittorie consecutive in Champions League per la prima volta dall'ottobre 2018.

Lo Sheriff Tiraspol è imbattuto nelle ultime cinque partite casalinghe nelle maggiori competizioni d'Europa (escluse le qualificazioni).

L'Inter ha perso solo una delle ultime cinque trasferte di UEFA Champions League: sconfitta in trasferta contro il Real Madrid.

Gli ultimi 17 gol in trasferta dell'Inter in UEFA Champions League sono nati da open play. L'ultimo gol nato su calcio piazzato è stato quello di Lucio nel settembre 2011.

Inter, le avversarie nel Girone D di Champions League

