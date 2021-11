Vietato sbagliare. Il Milan arriva al primo vero bivio della sua stagione: quello che stabilirà se la sua avventura in Champions League potrà proseguire o meno. , grande protagonista in campionato, nella massima competizione europea per club è viceversa incappata in un avvio quanto mai complicato che la pone di fronte ad un dentro o fuori. Per provare a rimettere le cose sui giusti binari gli uomini di Stefano Pioli dovranno intanto cercare di vincere contro la sfida che la vedranno opposta al Porto nella quarta giornata della fase a gironi. Il Milan si presenta all’appuntamento da fanalino di coda del Gruppo B e con un fardello di tre sconfitte patite in altrettante uscite nel torneo. La compagine rossonera , grande protagonista in campionato, nella massima competizione europea per club è viceversa incappata in un avvio quanto mai complicato che la pone di fronte ad un dentro o fuori. Per provare a rimettere le cose sui giusti binari gli uomini di Stefano Pioli dovranno intanto cercare di vincere contro la sfida che la vedranno opposta al Porto nella quarta giornata della fase a gironi.

Ad

Sheriff-Inter: le probabili formazioni

Serie A Roma-Milan, 5 verità: Ibra totem di una squadra solidissima 2 ORE FA

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Luís Díaz; Martinez, Taremi. All. Conceicao

ARBITRO: -

La partita in diretta tv e in live streaming

Milan-Porto sarà trasmessa da Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior gara in programma nel mercoledì di Champions League. Sarà quindi possibile seguire la gara dei Meazza sulle smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick. Un’alternativa è rappresentata dall’app di Amazon Prime Video presente su Sky Q.

Le statistiche del Milan (dati Opta)

Dopo aver perso solo una delle prime sei partite contro il Porto in competizioni europee, il Milan ha perso due delle ultime quattro.

Il Porto ha perso solo una delle ultime cinque trasferte di UEFA Champions League.

Il Porto ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque trasferte in UEFA Champions League, comprese le ultime due trasferte.

Il Milan ha tirato in porta solo quattro volte nella sconfitta per 1-0 contro il Porto nell'ultima giornata di Champions League.

Da quando ha segnato quattro gol in cinque tiri contro il Siviglia nel dicembre 2020, Olivier Giroud ha segnato solo una volta negli 250 minuti in Champions League.

Mehdi Taremi ha partecipato agli ultimi tre gol del Porto in UEFA Champions League.

Milan, il Porto fa paura: 4-1 al Boavista e primato conservato

Serie A Pioli: "Scudetto? Il Milan deve vincere una partita per volta" 12 ORE FA