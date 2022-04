cholismo dall'altra. A far discutere è - ancora una volta - la strategia di Simeone. Il Cholo ha schierato il suo Atletico con una sorta di 5-5-0 alzando un vero e proprio muro a protezione di Oblak. Solo un lampo di Foden e la freddezza di De Bruyne hanno scalfito uno 0-0 che, a un certo punto della gara, appariva inevitabile. Al di là del risultato finale che non è oggetto di discussione, l'iper-difensivismo di Simeone lascia perplessi. Senza mezzi termini: è accettabile un atteggiamento simile in un palcoscenico prestigioso come la Champions League e con quella rosa a disposizione? Zero tiri in porta, zero corner conquistati e una percentuale di possesso palla ai minimi storici. Si può sintetizzare così la prestazione offerta dall'Atletico Madrid all'Etihad Stadium nel quarto di finale di andata contro il Manchester City . Una partita che non ha certo rubato gli occhi e che ha messo di fronte due tecnici che concepiscono il calcio in modo opposto e che non a caso hanno dato il nome a due correnti di pensiero in aperto contrasto tra di loro: il guardiolismo da una parte , ildall'altra. A far discutere è - ancora una volta - la strategia di Simeone.alzando un vero e proprio muro a protezione di Oblak. Solo un lampo di Foden e la freddezza di De Bruyne hanno scalfito uno 0-0 che, a un certo punto della gara, appariva inevitabile. Al di là del risultato finale che non è oggetto di discussione, l'iper-difensivismo di Simeone lascia perplessi. Senza mezzi termini:

Per rispondere alla domanda non bisogna dimenticare il valore dell'Atletico Madrid e del suo allenatore. Diego Simeone è, innanzitutto, l'allenatore più pagato al mondo (3,3 milioni di euro al mese). Dietro di lui, decisamente staccati, ci sono lo stesso Pep Guardiola e Jurgen Klopp a completare il podio. Non solo. L'Atletico, per valore della rosa, è il terzo club più 'ricco' della Liga alle spalle di Real Madrid e Barcellona, ed è il nono in assoluto al mondo. Se aggiungiamo, infine, che ai Colchoneros non mancano di certo giocatori tecnici (si pensi a Griezmann e Joao Felix solo per citare due nomi) è davvero impossibile non chiedere a Simeone qualcosa di più dal punto di vista della qualità della manovra e della mentalità. L'Atletico di Simeone ha costruito le proprie fortune intorno a concetti come compattezza, organizzazione e fase difensiva, su questo non ci piove. Ma un conto è difendersi, un altro è rinunciare del tutto a giocare: all'Etihad è andato in scena qualcosa che nel calcio moderno non si era mai visto, almeno a questi livelli.

Le statistiche chiave di City-Atletico

Statistica City vs Atletico Tiri totali 15 - 0 Tiri in porta 2 - 0 Tiri fuori 7 - 0 Corner 9 - 0 Possesso palla 68% - 32%

In Spagna vedremo un altro Atletico, ma...

Ascoltando e leggendo le critiche, anche feroci, sul modo di stare in campo del suo Atletico, Simeone probabilmente starà ridendo sotto i baffi: l'1-0 dell'Etihad, infatti, lascia apertissimo il discorso qualificazione e - come già accaduto diverse volte in passato - i Colchoneros potranno giocarsi le loro chance al Wanda Metropolitano col sostegno dei propri tifosi in una partita che sarà diametralmente opposta rispetto a quella vista in Inghilterra. Sia chiaro: non ci stupiremmo più di tanto di vedere l'Atletico in semifinale perché spesso i risultati hanno dato ragione a Simeone. Al tempo stesso, tuttavia, è come minimo doveroso chiedere al Cholo di non trasformare Griezmann e Joao Felix in due mediani. Non ce ne voglia..

Guardiola: "Difficile giocare contro un 5-5-0, siamo stati pazienti"

