Giornata di sorteggi per Champions League , Europa League e Conference League. A Nyon, a partire dalle ore 12, saranno delineati i tabelloni di quarti di finale e semifinali delle tre coppe europee. Si comincia con la Champions: tra le 8 squadre qualificate, purtroppo, non ci sono formazioni italiane . Ricordiamo che il sorteggio è aperto: non sono previste teste di serie e sono possibili sfide tra squadre dello stesso Paese. L'Italia è rappresentata da due squadre: in Europa League c'è ancora in corsa l'Atalanta che agli ottavi ha eliminato il Bayer Leverkusen, mentre in Conference League la Roma è riuscita a superare lo scoglio degli ottavi eliminando a fatica gli olandesi del Vitesse.

Gli orari dei sorteggi

Champions League ore 12 Europa League ore 13.30 Conference League ore 15

Ore 11.28 - Conference League: le 8 squadre rimaste in corsa

Queste, infine, le 8 squadre rimaste in corsa in Conference League: Bodo/Glimt, Feyenoord, Leicester, Marsiglia, PAOK Salonicco, PSV Eindhoven, Roma, Slavia Praga. La finale della prima edizione del torneo è in programma mercoledì 25 maggio 2022 alla National Arena di Tirana.

Ore 11.18 - Europa League: le 8 squadre rimaste in corsa

Queste le 8 squadre che saranno protagoniste dei quarti di finale di Europa League: Atalanta, Barcellona, Braga, Eintracht Francoforte, Lipsia, Lione, Glasgow Rangers e West Ham. La finale dell'edizione 2021-22 è in programma mercoledì 18 maggio allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia.

Ore 11.08 - Champions: le 8 squadre rimaste in corsa

Queste le 8 squadre rimaste in corsa in Champions League e che saranno protagoniste dei quarti di finale: Atletico Madrid, Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Villarreal. Dunque 3 spagnole, 3 inglesi, una tedesca e una portoghese. La finale dell'edizione 2021-22 di Champions è in programma sabato 28 maggio allo Stade de France di Parigi.

Ore 10.45 - Champions: le date dei quarti di finale

Le sfide di andata dei quarti di Champions si disputeranno il 5 e 6 aprile, quelle di ritorno sono invece in programma il 12 e 13 aprile.

