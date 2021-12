Agli ottavi di finale di Champions League la Juventus affronterà lo Sporting Lisbona, mentre l'Inter se la vedrà con l'Ajax. Lo ha stabilito l'urna di Nyon. Le sfide di andata degli ottavi di finale si disputeranno tra il 15, 16, 22 e 23 febbraio, mentre quelle di ritorno saranno giocate tra l'8, il 9, il 15 e il 16 marzo. Tutte le partite avranno inizio alle ore 21. La Juventus , che si è qualificata alla fase a eliminazione diretta da prima classificata del suo girone, giocherà l'ottavo di finale di ritorno in casa. Scenario inverso per l'Inter che disputerà il primo round a San Siro. Tra gli altri accoppiamenti degli ottavi spiccano PSG-Manchester United (ovvero Messi contro Cristiano Ronaldo) e Atletico Madrid-Bayern Monaco. Il sorteggio che definirà gli accoppiamenti dei quarti di finale e gli incroci in semifinale è invece in programma venerdì 18 marzo. La finale dell'edizione 2021-22 di Champions League è in programma il prossimo sabato 28 maggio a San Pietroburgo.