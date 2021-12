Giornata frenetica e densa di emozioni in casa Villarreal , come del resto in casa di tutte le 16 squadre rimaste in corsa in Champions League. Il sorteggio degli ottavi , di per sé un appuntamento molto atteso, è diventato ancora più palpitante a seguito del clamoroso errore dell'Uefa che è stata costretta ad annullare gli accoppiamenti e ad effettuare un sorteggio bis. La formazione spagnola è stata abbinata addirittura a tre squadre durante quelle incredibili ore: prima al Manchester United (erroneamente), poi al Manchester City e infine, nell'urna definitiva, alla Juventus.

Marcos Senna: "Il City sarebbe stato più pericoloso"

Il cambio di avversario è stato accolto con una certa serenità dal club spagnolo. Marcos Senna, ex centrocampista e attuale responsabile istituzionale del Villarreal, si è espresso così: "Giocheremo contro una squadra per la quale bisogna avere massimo rispetto, ma non possiamo negare che il Manchester City è reduce da una finale di Champions e sarebbe stato più pericoloso, Guardiola ci conosce bene. La Juve non sta passando un buon momento, ma rimane una grande e noi sappiamo che per passare il turno dovremo sudare sangue".

