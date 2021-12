È in programma lunedì 13 dicembre alle 12 a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale di Champions. L'Italia sarà rappresentata da Juventus e Inter. I bianconeri, che hanno chiuso al primo posto il Girone H davanti al Chelsea, saranno teste di serie. I nerazzurri saranno invece inseriti in seconda fascia. La Juve affronta il sorteggio con uno stato d'animo particolare considerato che nelle ultime tre edizioni il suo cammino si è interrotto proprio agli ottavi per mano, in ordine cronologico, di Ajax, Lione e Porto. L'Inter torna a disputare la fase a eliminazione diretta dopo dieci anni (l'ultima volta era accaduto nel 2011-12).

Juventus, le possibili avversarie: incubo PSG

La Juventus, in qualità di prima classificata, affronterà la doppia sfida degli ottavi contro una seconda e avrà il vantaggio di giocare il match di ritorno in casa. I bianconeri non potranno affrontare il Chelsea, già incrociato nella fase a gironi, e l'Inter (i derby tra squadre dello stesso Paese potranno andare in scena solo dai quarti in poi). L'urna di Nyon riserverà dunque ai bianconeri una tra Atletico Madrid, Benfica, Paris Saint Germain, Salisburgo, Villarreal e Sporting Lisbona. Superfluo sottolineare che lo spauracchio è rappresentato dal PSG di Messi, Mbappé e Neymar.

Possibile avversaria Difficoltà Atletico Madrid **** Benfica *** PSG ***** Salisburgo * Sporting Lisbona ** Villarreal ***

Dybala e Moise Kean esultano per un gol Juventus-Malmo - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Inter, le possibili avversarie: ci sono 3 corazzate

Inserita in seconda fascia, l'Inter dovrà incrociare le dita per evitare la doppia sfida agli ottavi di finale contro una delle 3 corazzate teste di serie, ovvero il Bayern Monaco, il Liverpool e il Manchester City. Un gradino più sotto, a livello di difficoltà, il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Decisamente insidioso anche un eventuale incrocio con l'Ajax, più morbido invece - almeno sulla carta - l'ostacolo Lille. I nerazzurri non potranno pescare né la Juventus (niente derby fino ai quarti) né il Real Madrid, già affrontato nella fase a gironi.

Possibile avversaria Difficoltà Ajax **** Bayern Monaco ***** Liverpool ***** Lille ** Manchester CIty ***** Manchester United ****

Edin Dzeko abbraccia Ivan Perisic dopo il gol del 2-0, Inter-Shakhtar, Getty Images Credit Foto Getty Images

Cosa dicono le probabilità?

Senza l'Atalanta agli ottavi di finale, la Juventus secondo il calcolo delle probabilità sviluppato dall'account statistico @2010Misterchip ha più chance di pescare una spagnola nell'urna di Nyon: la possibilità di incrociare Villarreal e Atletico Madrid (18,71%) è superiore rispetto a quella di incontrare lo spauracchio PSG (17,81%) mentre c'è il 15,08% di beccare il Salisburgo, il 14,82% lo Sporting Lisbona o il Benfica. Per quanto riguarda l'Inter, il rischio più probabile è quello di pescare una squadra inglese. Con la qualificazione del Villarreal: le possibilità di incrociare United e Reds si assesta al 18,71%, il City al 18,44%, il Lille (16,18%) e la coppia Ajax-Bayern (13,98%).

Dove seguire il sorteggio in tv e in live streaming

Il sorteggio degli ottavi di Champions League 2021-22 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport (canale 203), Amazon Prime Video e in chiaro su Canale 20. Sarà possibile inoltre seguire l'evento in live streaming sul sito dell'UEFA collegandosi tramite pc, smartphone e tablet.

A general view of the trophy ahead of the UEFA Champions League 2019/20 Third Qualifying Round draw at the UEFA headquarters, The House of European Football on July 22, 2019 in Nyon, Switzerland. Credit Foto Getty Images

Quando si giocheranno gli ottavi di Champions?

Le sfide di andata degli ottavi di finale dell'edizione 2021-22 di Champions League sono in programma tra il 15, 16, 22 e 23 febbraio 2022. I match di ritorno andranno in scena tra l'8, il 9, il 15 e il 16 marzo.

Bonucci: "I quarti di finale sono l'obiettivo minimo"

