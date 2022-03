Venerdì 18 marzo alle ore 12 a Nyon si terrà il sorteggio dei quarti di finale dell'edizione 2021-22 di Champions League. Nell'occasione verrà anche definito il tabellone delle semifinali e si determinerà quale squadra giocherà "in casa" (pro forma) la finale, in programma sabato 28 maggio 2022 allo Stade de France di Parigi. Il sorteggio è aperto: non sono previste teste di serie e sono possibili sfide tra squadre dello stesso Paese. A seguito dell'eliminazione della Juventus di Massimiliano Allegri per mano del Villarreal , il sorteggio non vedrà la presenza di squadre italiana: per il secondo anno di fila il nostro calcio non riesce a portare nessuna squadra ai quarti di finale.