Batosta, figuraccia, debacle. Sono gli aggettivi più gettonati ed utilizzati per spiegare la sconfitta storica della Juventus sul campo del Chelsea. Mai dal 1992 ad oggi, la Vecchia Signora aveva subito un passivo di 4 reti nella competizione per club più prestigiosa d’Europa . Un 4-0 mortificante quello che Bonucci e compagni hanno rimediato a Stamford Bridge e che, salvo miracoli, condanneranno i bianconeri al secondo posto nel girone H di Champions League e a un sorteggio più ostico. Ma è soprattutto l’arrendevolezza e la mancata reazione in una ripresa, molle e per larghi tratti imbarazzante, a preoccupare l’ambiente, nonostante Allegri predichi equilibrio . Ecco i giudizi di tre veterani ai microfoni di Mediaset e Sky nel post partita.

Wojciech Szczesny (portiere Juventus)

Oggi abbiamo fatto una partita tragica e abbiamo pagato con quattro gol subiti. Eravamo bassi e passivi, è una sconfitta difficile da spiegare, inaccettabile, ma bisogna dimenticare, andare avanti. Sabato c'è una partita difficile contro l'Atalanta. E' molto importante avere uno scontro diretto subito, così abbiamo la possibilità di rispondere. Dopo stasera ci saranno tantissime critiche, meritate, e sabato bisognerà rispondere in campo. Si è vista una differenza netta tra noi e il Chelsea. All'andata abbiamo fatto benissimo, oggi invece abbiamo giocato sotto il nostro livello, loro al loro livello e la differenza s'è vista”.

Leonardo Bonucci (difensore Juventus)

Alla fine abbiamo cercato di chiudere le loro giocate sugli esterni per non permettere di metterci in inferiorità. Su due palloni buttati dentro siamo stati poco attenti. E' una sconfitta pesante ma dobbiamo guardare avanti alla partita di sabato con l'Atalanta. Dobbiamo trarre insegnamento che contro squadre così forti non si può abbassare di un attimo l'attenzione. Bisogna andare sempre a 100 all'ora ed essere attenti ai dettagli perchè quelli fanno la differenza. Siamo venuti qua per giocarci la partita. Abbiamo preso il primo gol su una situazione di calcio d'angolo. Forse era fallo. Dobbiamo mettere da parte questa partita e guardare avanti”.

Leonardo Bonucci, Paulo Dybala e Matthijs de Ligt lasciano il campo a capo chino Credit Foto Eurosport

Juan Cuadrado (difensore Juventus)

Loro oggi hanno giocato molto meglio rispetto all'andata, noi dobbiamo solo imparare dagli errori e pensare a sabato, abbiamo una finale da giocare. Dobbiamo continuare a migliorarci, questa competizione è molto difficile ma noi siamo una grande squadra e cercheremo di essere al 100% per le prossime gare. Sabato che Juve vedremo? Una Juve con molta voglia, vogliamo giocare gara dopo gara e questa partita ci servirà per darci la carica in vista di sabato”.

