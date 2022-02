Calcio

Torello troppo intenso: Rabiot steso da Stramaccioni, è a rischio per Villarreal-Juventus?

CHAMPIONS LEAGUE - Durante un torello, nel corso dell’allenamento della vigilia di Villarreal-Juventus, il giovane 21enne Diego Stramaccioni è entrato in contrasto in maniera ruvida sulle gambe di Adrien Rabiot che ha avuto la peggio ed è rimasto per diversi minuti a terra con la caviglia dolorante. Il francese giocherà dal 1' contro il Villarreal oppure no?

00:01:40, un' ora fa