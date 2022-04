Calcio

Tuchel dopo Real Madrid-Chelsea: "L'arbitro rideva e scherzava con Ancelotti... mi ha deluso"

CHAMPIONS LEAGUE - L'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel in conferenza dopo l'eliminazione contro il Real Madrid punta il dito contro l'arbitro Marciniak: "Mi ha deluso il fatto che l'arbitro abbia scherzato con il mio collega Carlo Ancelotti. So che Carlo è un gentiluomo e un brav'uomo ma quando volevo andare a ringraziare (l'arbitro) per la partita, rideva con lui e non l'ho trovato giusto".

00:01:14, un' ora fa