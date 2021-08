Kevin De Bruyne, Jorginho e N'Golo Kanté si contenderanno il premio UEFA Men's Player of the Year 2020/21: è la prima volta in 11 anni che i giocatori selezionati sono tutti e tre centrocampisti. Il vincitore sarà annunciato - insieme ai vincitori dei premi UEFA Women's Players of the Year e dei premi per ruolo in UEFA Champions League - durante la cerimonia di sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2021/22, in programma a Istanbul giovedì 26 agosto. Il Giocatore della Stagione di UEFA Europa League 2020/21 sarà annunciato il giorno successivo.

Finalisti UEFA Men's Player of the Year

Kevin De Bruyne (Manchester City e Belgio)

Jorginho (Chelsea e in Italia)

N'Golo Kanté (Chelsea e Francia)

Gli altri giocatori della top ten

4 Lionel Messi (Barcellona, ora al Paris e Argentina) – 148 punti

5 Robert Lewandowski (Bayern e Polonia) – 140 punti

6 Gianluigi Donnarumma (AC Milan, ora al Paris e Italia) – 49 punti

7 Kylian Mbappé (Paris e Francia) – 31 punti

8 Raheem Sterling (Man. City e Inghilterra) – 18 punti

9 Cristiano Ronaldo (Juventus e Portogallo) – 16 punti

10 Erling Haaland (Dortmund e Norvegia) – 15 punti

Gli altri premi

Women's Player of the Year: Hermoso, Martens, Putellas

Men's Coach of the Year: Guardiola, Mancini, Tuchel

Women's Coach of the Year: Cortés, Gerhardsson, Hayes

Portiere della Stagione: Courtois, Ederson, Mendy

Difensore della Stagione: Azpilicueta, Rúben Dias, Rüdiger

Centrocampista della Stagione: De Bruyne, Jorginho, Kanté

Attaccante della Stagione: Haaland, Lewandowski, Mbappé

Portiere della Stagione - Calcio femminile: Berger, Endler, Paños

Difensore della Stagione - Calcio femminile: Eriksson, Mapi Léon, Paredes

Centrocampista della Stagione - Calcio femminile: Bonmatí, Ji, Putellas

Attaccante della Stagione - Calcio femminile: Graham Hansen, Hermoso, Martens

Giocatore della Stagione di Europa League: Cavani, Bruno Fernandes, Gerard Moreno

