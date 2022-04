Karim Benzema. Ancora lui, ancora "The Dream", trascinatore assoluto del Real Madrid e giocatore sempre più decisivo, nonostante una carta d'identità che scrive 34 anni. un altro hat trick straordinario nell'andata dei quarti di finale. Signore e signori,. Ancora lui, ancora, trascinatore assoluto del Real Madrid e giocatore sempre più decisivo, nonostante una carta d'identità che scrive 34 anni. Dopo la tripletta inflitta al PSG agli ottavi , il francese incanta anche a Stamford Bridge, dove colpisce il Chelsea con

Ad

Gol d'autore, di eccezionale fattura, che oltre a essere un incanto per gli occhi segnano anche importanti dati statistici sia a livello personale che non. Intanto Benzema diventa il primo giocatore francese a segnare almeno 10 gol in una singola edizione della Champions League (11 in questo caso). Il secondo se consideriamo anche la Coppa dei Campioni, visto che Just Fontaine ci riuscì nel 1958/59 con la maglia del Reims.

Champions League Chelsea-Real Madrid: probabili formazioni e statistiche 04/04/2022 A 09:55

Si tratta anche della terza doppietta di testa più rapida nella storia della Champions, visto che tra il primo e il secondo gol sono passati appena 165 secondi. Meglio solo i 114 secondi di Heimo Pfeifenberger (Salisburgo, nel 1994) e i 117 secondi di Hernan Crespo (Inter, nel 2002). Inoltre il classe '87 supera per la prima volta la soglia dei 40 gol stagionali, salendo per il momento a 42: 37 con la maglia del Real Madrid e 5 con la casacca della Nazionale francese. Il tutto in 43 partite complessive.

Inoltre Benzema è diventato il quarto giocatore della storia a raggiungere quota 80 gol in Champions League (82 per la precisione) dopo Cristiano Ronaldo (141), Lionel Messi (125) e Robert Lewandowski (85). Il francese eguaglia CR7 in un altro campo: è il secondo giocatore dopo il portoghese a siglare due triplette in due partite consecutive a eliminazione diretta. Ronaldo ci riuscì contro Bayern Monaco e Atletico Madrid nell'edizione 2016/17 (quarti e semifinale).

Benzema: "Tripletta al PSG indimenticabile. Ancelotti mi dà tanta fiducia"

Premier League Eriksen gol, impresa Brentford sul Chelsea: 4-1 a Stamford Bridge 02/04/2022 A 16:25