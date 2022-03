Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Villarreal e Juventus, vinto 3-0 dalla squadra spagnola , valido per il ritorno degli ottavi di finale arbitrato dal polacco Szymon Marciniak. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno.

Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita andata in scena allo stadio "Allianz Stadium" di Torino.

La moviola di Juventus-Villarreal 0-3 (arbitro Marciniak)

77' RIGORE PER IL VILLARREAL - Coquelin, pescato da un filtrante illuminante di Gerard Moreno, cade in area bianconera dopo un netto contatto con Rugani che con la tibia interviene in ritardo e sgambetta il giocatore del Villarreal. Marciniak inizialmente non assegna il penalty ma dopo l'on field review, assegna correttamente il rigore che Gerard Moreno trasforma.

90+1' SECONDO RIGORE PER IL VILLARREAL - Altro penalty per il Villarreal. De Ligt si tuffa per respingere il tiro di Danjuma e tocca il pallone con la mano, Marciniak questa volta senza l'ausilio del VAR concede il penalty ed ammonisce giustamente il rigore che lo stesso Danjuma realizza.

