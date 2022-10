Altro scenario pazzesco per il Napoli.alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam va a caccia della settima vittoria di fila e soprattutto di tre punti che rappresenterebbero una mazzata pressoché definitiva al raggruppamento. Gli azzurri hanno bisogno di un risultato positivo per far pesare il successo col Liverpool della prima giornata e restare in una posizione di forza, impedendo agli olandesi di pareggiare i conti ed evitando troppa pressione nel ritorno a Fuorigrotta. La gara di stasera è sicuramente quella che può indirizzare il girone ed evitare anche strane combinazioni visto lo spettro di un girone con tre forze ed una quarta che rischia di restare a bocca asciutta. Spalletti però non accetta calcoli e proporrà un Napoli offensivo senza snaturare la squadra, a partire dall'aggressione in pressione alta sulla costruzione dal basso che è prerogativa dell'Ajax e che verrà accentuata sin dal portiere - come ammesso da Schreuder - per provare ad avere il controllo del pallone ed il predominio del match.