"È giusto? No, non è giusto… È legale? Non ne sono sicuro. Se glielo consentono, gli altri faranno lo stesso. La UEFA ovviamente ha i propri regolamenti. Di sicuro guarderanno tutto". Continua la battaglia di Nasser Al-Khelaifi nei confronti del Barcellona. Il presidente del Psg e dell'ECA continua a sostenere che la Uefa stia per aprire un’inchiesta sui movimenti finanziari del Barcellona che in estate ha venduto i propri diritti tv con accordi multimilionari.

"Sono davvero fiducioso che nessuno permetterà che la Superlega nasca. Dobbiamo pensare a tutti, non solo a noi stessi. La Superlega riguardava solo se stessi", ha sottolineato. E sui potenziali conflitti di interesse che lo riguardano ha spiegato: "Quando ci sono problemi, hanno bisogno di me, io sono lì per aiutare. Nessuno vede alcun conflitto".

