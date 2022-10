La squadra di Klopp vince ad Anfield sfruttando i calci piazzati. Apre la sfida Alexander-Arnold che pennella su punizione. Nel secondo tempo Salah chiude i giochi dal dischetto. Rangers in partita grazie alle parate di McGregor ma mai realmente pericolosi. Il Liverpool sale al secondo posto nel Girone A alle spalle del Napoli. Rangers ancora a quota 0.

a breve il report completo...

IL TABELLINO

LIVERPOOL - RANGERS 2-0 (primo tempo:1-0)

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold (90+2' Gomez), Matip, van Dijk, Tsimikas; Henderson (69' Fabinho), Thiago (80' Milner), Salah, Diogo Jota (69' Firmino), Diaz (80' Elliott); Nunez. All. Klopp

RANGERS (5-4-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, King, Barisic; Tillman (66' Sakala), Lundstram, Davis (66' Jack), Kent (81' Matondo); Morelos (73' Colak). All. van Bronckhorst

GOL: 7' Alexander-Arnold (L), 53' Salah (rig. L)

AMMONITI: 38' Lundstram (R), 90+1' Alexander-Arnold (L)

ARBITRO: C. Turpin (Francia)

LA CRONACA DEL MATCH IN 6 MOMENTI CHIAVE

7’ VANTAGGIO LIVERPOOL!!! Punizione dai 25 metri calciata in maniera magistrale da Alexander-Arnold. Il terzino inglese disegna un arcobaleno imprendibile per McGregor. È 1-0 Liverpool

34’ MIRACOLO DI McGREGOR! Henderson lancia in area Nunez. L'uruguaiano si presenta davanti al portiere scozzese che si supera parando il tiro potente dell'attaccante dei Reds.

41’ ANCORA McGREGOR! Altra parata decisiva del portiere dei Rangers che si oppone di nuovo a Nunez. Splendida però l'azione sulla destra di Salah che ha servito l'uruguaiano in mezzo all'area.

53' 2-0 LIVERPOOL! Intervento scomposto di Lundstram e King con quest'ultimo che tocca Luis Diaz in area. Turpin non ha dubbi e indica il rigore. Salah si presenta sul dischetto e non sbaglia. L'egiziano, glaciale, calcia potente e centrale, McGregor si tuffa alla sua sinistra e non può che incassare il gol del 2-0.

84' LIVERPOOL VICINO AL 3-0! Matip colpisce di testa sul calcio d'angolo battuto da Alexander-Arnold. Palla fuori di pochissimo con McGregor immobile

85' SALVATAGGIO DI TSIMIKAS! Matondo, appena entrato, corre sulla sinistra ed entra in area. Tiro del gallese con la palla che non viene respinta da Alisson. Tsimikas, provvidenziale, allontana il pallone diretto in porta

IL MOMENTO SOCIAL





IL MIGLIORE

Trent Alexander-Arnold. Una perla su punizione apre la sfida ad Anfield. Per il resto solita amministrazione con scorribande sulla fascia destra e cross continui per cercare i compagni in area.

IL PEGGIORE

Leon King. Il diciottenne dei Rangers avrà altre occasioni per rifarsi, intanto però il tocco da dietro in area su Luis Diaz costa il calcio di rigore. Non è semplice giocare ad Anfield, soprattutto con questo Liverpool.

