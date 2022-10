Dal 2010 ad oggi, il raggiungimento degli ottavi di finale di Champions League erano una regola per Max Allegri. 10 edizioni e 10 qualificazioni tra le meravigliose 16 della Coppa dalle grandi orecchie. L’undicesima partecipazione però è risultata fatale per il tecnico livornese che non è riuscito ad evitare la figuraccia con una Juventus che dopo 5 giornate vanta la miseria di 3 punti e nell’ultima giornata proverà a giocarsi solo il terzo posto consolatorio, che garantisce l’approdo in Europa League.

Max Allegri però si sforza di vedere il bicchiere mezzo pieno, ponendo l’accento in questa nefasta serata sui 20 minuti finali dei suoi ragazzi che non si sono arresi e hanno lottato per provare a riaprire una partita in cui per un’ora il Benfica aveva fatto il bello e il cattivo tempo. A caldo dopo il rocambolesco 3-4 maturato contro il Benfica però si sforza di vedere il bicchiere mezzo pieno, ponendo l’accento in questa nefasta serata sui 20 minuti finali dei suoi ragazzi che non si sono arresi e hanno lottato per provare a riaprire una partita in cui per un’ora il Benfica aveva fatto il bello e il cattivo tempo.

"Abbiamo regalato 3 gol. Ora dobbiamo ripartire dagli ultimi 20', ora testa al campionato. Siamo stati leggeri sulle reti subite. Ora recuperiamo energie in vista del Lecce e poi del Psg puntando all'Europa League. I ragazzi hanno qualità, Miretti è ormai un titolare, Soulè e Illing sono entrati bene, hanno portato tecnica, spensieratezza ed energie mentali. Sono contento di loro. Potevamo sfruttare alcune occasioni in maniera differente. Ora bisogna restare concentrati sul campionato, continuare a lavorare per restare attaccati alle prime. Dobbiamo mettere da parte l’eliminazione che ci fa male, siamo arrabbiati e dispiaciuti, ma non possiamo far altro che pensare al Lecce. Ci sono quattro gare prima della sosta. Fino alla partita con l’Inter difficilmente recupereremo giocatori. Accettiamo a malincuore l’eliminazione, ma dobbiamo tramutare il dispiacere in rabbia e pensare al Lecce”.

Allegri in conferenza: "Non è un fallimento, fallimento sono altre cose"

"Se questo ko è un fallimento? No, ci sono anche queste serate, ci sono anche le sconfitte. Deve essere l'opportunità per rituffarci in campionato. Siamo dispiaciuti e arrabbiati ma l'eliminazione non è oggi ma nelle gare precedenti. Deve esserci un percorso di crescita, quando ci sono le difficoltà ci allunghiamo: non è una questione fisica, purtroppo abbiamo preso gol su rigore del 2-1, poi avete visto la gara. Bisogna continuare a lavorare. Chi è entrato ha dato energia e tecnica, Miretti lo conoscevamo, Iling è con noi da due mesi, ha energia presto. Soulé ha avuto un'occasione. Non serve abbattersi, queste cose non vorremmo succedessero ma succedono. Dobbiamo reagire, abbiamo un campionato da giocare: c'è un'Europa League da conquistare, non sarà facile, ci sono giocatori da recuperare. Da domani serve solo riprendere a lavorare. Siamo molto arrabbiati perché siamo usciti, ci sono tre giorni per preparare la trasferta di Lecce, serve ricaricarsi, non piangiamoci addosso. Poi verrà il Paris. Fallimento sono altre cose. Nel calcio ci sono altre cose: si cade per rialzarsi, domani dovremo lavorare per pensare al campionato".

Allegri: "Partita inaccettabile. In ritiro vedremo chi vuole cambiare atteggiamento"

