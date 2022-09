PSG batte i bianconeri per 2-1 e conquista la vetta del Girone H insieme al Benfica, Mediaset, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri mostra tutto il proprio rammarico per un'occasione, a suo dire, persa. Un po' più di lucidità nel finale avrebbe potuto, secondo l'allenatore livornese, permettere alla sua Juve di strappare un punto. Inizia con una sconfitta il cammino europeo della Juventus. Trascinato da un irreale Mbappé , al Parco dei Principi di Parigi ilbatte i bianconeri pere conquista la vetta delinsieme al vittorioso per 2-0 sul Maccabi Haifa Nel post partita, ai microfoni di, l'allenatore della Juventusmostra tutto il proprio rammarico per un'occasione, a suo dire, persa. Un po' più di lucidità nel finale avrebbe potuto, secondo l'allenatore livornese, permettere alla sua Juve di strappare un punto.

Ad

ARRABBIATI NONOSTANTE IL BUON SECONDO TEMPO

"Abbiamo lasciato un'occasione e siamo arrabbiati per questo. Nonostante le tante occasioni avute dal PSG per chiudere la partita abbiamo risposto presenti. Ci serve continuità nei 90 minuti e dovevamo fare meglio nel finale. Siamo arrabbiati perché potevamo portare a casa un risultato positivo nonostante il PSG sia una squadra straordinaria con giocatori fantastici"

Champions League Le pagelle di PSG-Juventus 2-1: bene Paredes e Kostic, Mbappé irreale UN' ORA FA

LA SPINTA DI MCKENNIE

"McKennie è un incursore ha dato gamba e forza ma dovevamo sfruttarlo di più con cross dalla sinistra. In quelle situazioni potevamo essere più pericolosi"

SU VLAHOVIC

"Ha fatto una buona partita ma ogni volta non possiamo dire che è bianco o è nero. Sappiamo che dobbiamo migliorare e stiamo lavorando su questo. Aspettiamo che rientrino alcuni giocatori ma intanto dobbiamo fare bene con questi. Nel secondo tempo abbiamo rischiato in alcune situazioni, la velocità che ha in campo il PSG non ce l’ha nessuno".

SU PAREDES (E LA SALERNITANA)

"I giocatori di un certo livello sono bravi, lo si vede da come stoppano il pallone e a cosa pensano quando giocano. Paredes è di un livello alto. C’è rammarico, abbiamo giocatori con caratteristiche tecniche e fisiche fuori. Siamo all’inizio, sono arrivati molti giocatori nuovi quindi siamo sulla buona strada. Ora l’importante è la Salernitana. Sarà una partita differente perché loro ti concedono più spazio"

Calhanoglu: "Derby? Non voglio più parlarne, è doloroso"







Champions League Mbappé è di un altro pianeta: il PSG batte 2-1 la Juventus 4 ORE FA