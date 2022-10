Calcio

Allegri prima di Juventus-Maccabi: "Yom Kippur? Non influenzerà l'Haifa, sono organizzati e..."

CHAMPIONS LEAGUE - Max Allegri non crede che il digiuno di 24 ore che dovranno affrontare i giocatori del Maccabi prima di scendere in campo per motivi religiosi inciderà sull'esito del match: "Serve grande rispetto per il Maccabi, corrono e pressano per 90'. Non sarà una gara affatto semplice".

00:00:57, 04/10/2022 alle 18:04