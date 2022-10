Calcio

Allegri verso Maccabi Haifa-Juventus: "Di Maria, Vlahovic e Milik insieme? No, niente allegrate"

CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico della Juventus parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in Israele contro il Maccabi Haifa: "Bisogna fare una partita compatta. In questo momento la cosa più redditizia è ridurre al minimo gli errori".

00:01:08, 22 minuti fa