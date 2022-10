Calcio

Allegri: "Zero alibi, servono cuore e passione. Bisogna tornare a livelli che competono alla Juve"

CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico della Juventus parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in Israele contro il Maccabi Haifa: "Capisco che dall'esterno possa sembrare facile cambiare giocatori e vincere subito, ma non è così. I cicli finiscono. Bisogna crescere e ritornare ai livelli che competono alla Juve".

00:01:45, un' ora fa