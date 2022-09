Calcio

Ancelotti: "Real non favorito? Non mi sorprende, è un buon segno. Saremo competitivi fino alla fine. Vogliamo la finale"

CHAMPIONS LEAGUE - Riparte la competizione europea per eccellenza per i club e sarà subito in campo il Real Madrid, campione in carica. Nonostante la vittoria della quattordicesima Coppa dei Campioni, gli spagnoli non sono considerati dai bookmakers tra i favoriti per il successo finale. Ne ha parlato Carlo Ancelotti in conferenza stampa, che ha evidenziato che la sua squadra sarà competitiva.

