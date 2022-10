Piove sul bagnato in casa Juventus. E forse anche in Argentina, infatti, è stato costretto a lasciare il campo del Maccabi Haifa ( con la Juve sotto 1-0 ) dopo appena 22’ a causa di un infortunio muscolare. L’asso argentino, nel tentativo di uno scatto, ha avvertito subito dolore alla coscia destra alzando la mano verso la panchina. Immediata la sostituzione con Milik.

Una doccia gelata per la Vecchia Signora, già alle prese con una stagione balbettante e piena di difficoltà. In attesa di capire le reali condizioni del Fideo, trema anche l’Argentina che a circa 40 giorni dall’esordio ai Mondiali in Qatar, e dopo aver quasi perso anche Paulo Dybala per un infortunio simile, rischia di dover rinunciare proprio a uno dei titolarissimi al fianco di Messi.