L'Inter fa visita al Barcellona, in un Camp Nou che si preannuncia bollente , per la quarta giornata del Girone Ci di Champions League 2022-23. Calcio d'inizio alle ore 21: arbitra l'incontro il polacco Szymon Marciniak. Le due squadre tornano ad affrontarsi a una settimana di distanza: il match d'andata a San Siro era terminato con il successo per 1-0 dei nerazzurri di Simone Inzaghi che si erano imposti grazie a un gol di Calhanoglu. La partita aveva lasciato in eredità una velenosa scia di polemiche soprattutto per la direzione di gara dell'arbitro sloveno Slavko Vincic, finito nel mirino dell'allenatore blaugrana Xavi per alcune decisioni contestate nella ripresa. Il ritorno al Camp Nou mette in palio punti pesantissimi per la classifica. E attenzione: in caso di successo a Barcellona e di contemporeanea non sconfitta del Bayern Monaco contro il Viktoria Plzen, l'Inter sarebbe matermaticamente qualificata agli ottavi di finale con due giornate di anticipo. Di seguito le scelte di formazione dei due allenatori.