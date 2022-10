Dopo la vittoria di cuore e di testa a San Siro, l'Inter di Simone Inzaghi vola in Spagna per giocare il secondo match in una settimana contro il Barcellona. Martedì scorso l'ha decisa il gol di Calhanoglu, al Camp Nou ci aspetta un'altra partita spettacolare.

Ad

Barcellona-Inter: le probabili formazioni

Liga Il Barcellona dimentica l'Inter: battuto 1-0 un buon Celta Vigo 4 ORE FA

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric García, Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé. All. Xavi

INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martínez. All. Inzaghi

Barcellona-Inter: dove vederla in tv e live streaming

Barcellona-Inter verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. Sarà dunque possibile seguire il match del Camp Nou su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a console di gioco Playstation e Xbox, o ancora a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV.

Inter, tocca a Onana: le migliori parate in Coppa d'Africa in 100"

Champions League Il Barça insiste, Laporta: "A Milano arbitraggio scandaloso" 6 ORE FA