Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Benfica e Juventus (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 5ª giornata di Champions League arbitrato dal serbo Srdjan Jovanović, assistenti Uroš Stojković, Milan Mihajlović, IV uomo Momčilo Marković, VAR il tedesco Marco Fritz, AVAR Chris Kavanagh. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita andata in scena allo stadio "Da Luz" di Lisbona e chiusasi con il successo dei lusitani per 3-4

La moviola di Benfica-Juventus 3-4 (arbitro Jovanović)

21' REGOLARE IL GOL DELLA JUVE! - Piccolo giallo dopo il gol del momentaneo 1-1 di Moise Kean. La rete viene in un primo minuto annullata dalla terna arbitrale per un offside di Moise Kean sulla sponda di Danilo, ma il numero 18 della Juve non disturba il portiere ospite e non interviene nell'azione visto che a deviare il pallone è Vlahovic. Solo sulla ribattuta da due passi, dopo un batti e ribatti: l'attaccante ex PSG scaraventa il pallone in rete ma il gol è regolare perché è alle spalle di Vlahovic. Dopo una lunga review il gol viene concesso.

27' RIGORE PER IL BENFICA - Grave ingenuità di Cuadrado che, anche sfortunato, ferma un'azione avversaria con un tocco di mano col braccio largo che Jovanovic vede e sanziona senza esitare. I giocatori della Juve protestano e reclamano la review al VAR che però non arriva. Imbestialito Allegri con i suoi, che avevano riacciuffato il match ma dopo 6 minuti sono di nuovo sotto nel punteggio.

Juan Cuadrado insieme a Max Allegri, Benfica-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

