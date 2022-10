Benfica-Juventus: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in tv e live streaming

CHAMPIONS LEAGUE - I bianconeri di Allegri sono di scena allo stadio Da Luz in un match che rappresenta una sorta di ultima spiaggia per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. La partita, valida per la quinta giornata del Girone H, è in programma martedì 25 ottobre con calcio d'inizio alle ore 21. L'arbitro è il serbo Srdjan Jovanovic.