Calcio

Calcio, Champions League: Allegri: "Buon secondo tempo, ma siamo arrabbiati per le occasioni perse"

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta la sconfitta sofferta dalla Juventus per 2-1 all'esordio stagionale in Champions League in trasferta contro il Paris Saint Germain.

00:00:52, 2 ore fa