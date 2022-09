Quattro tifosi della Juventus sono stati identificati tramite immagini video e arrestati dalla polizia francese al termine della partita di Champions League disputata martedì sera a Parigi contro il PSG . In un filmato diffuso anche sui social si vede un gruppo di fan bianconeri rivolgersi ai sostenitori avversari. I quattro ragazzi sono stati fermati per incitamento pubblico all'odio razziale in un impianto sportivo.